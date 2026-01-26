Қазақстанда сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жауапкершілікті қатаңдату ұсынылды
2026 жылғы 26 қаңтарда Конституциялық реформа комиссиясының отырысында Сенат депутаты Нұрлан Бекназаров сайлау құқығына қатысты бірқатар ұсыныстарын жариялап, сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жауапкершілікті қатаңдатуды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сенатор атап өткендей, Кұрылтай депутаттарын сайлау тәртібі тиісті Конституциялық заңда бекітіледі.
"Депутат мандатын алу келесі жағдайларда қарастырылуы ұсынылады: депутаттың Қазақстаннан тыс жерге тұрақты тұруға шығуы, соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгенде оның қатыспауы, ҚР азаматтығын жоғалтуы, сайланған саяси партиядан шығуы немесе партиялық тізім бойынша сайланған депутаттың партиядан шығарылуы, сондай-ақ сәйкес саяси партияның қызметін тоқтатуы", – деді Нұрлан Бекназаров.
Сонымен қатар, азаматтардың сайлау құқығын нақтылау ұсынылды.
"Маңызды ұсыныстардың бірі азаматтардың сайлау құқығы мен сайлану құқығын нақтылауға бағытталған. Атап айтқанда, сотпен құзыретсіз деп танылған азаматтар мен қамауда жазасын өтеп жатқан тұлғаларды сайлау және референдумдарға қатысу құқығынан айыру ұсынылады. Сонымен қатар, алдыңғы соттылығы жойылмаған немесе кешірілмеген азаматтар, сондай-ақ заңға сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыстары немесе құқық бұзушылықтары үшін кінәлі деп танылған азаматтарды сайлану құқығынан айыру ұсынылады. Бұл норма сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жауапкершілікті қатаңдатуға бағытталған", – деп қорытындылады Нұрлан Бекназаров.
Айта кетейік, 2026 жылғы 24 қаңтарда ҚР Адам құқықтары жөніндегі уәкілі Артур Ластаев негізгі заңда адам құқығының бірінші кезекте ескерілуі керектігін атап өткен болатын.
