Мәжіліс депутаты азаматтардың өмірі мен жеке өмірін Конституцияда қорғауды ұсынды
Депутат ең бірінші кезекте өмір құқығына тоқталды.
"15-баптағы "Әркімнің өмір сүруге құқығы бар" деген норманы нақтылау ұсынылады: "Өмірге құқық – әрбір адамның абсолютті және ажырамас құқығы". Бұл норма өмір құқығының негізгі, табиғи және өзгермейтін құқық екенін айқындайды. Ол адамға туған сәтінен бері тиесілі, мемлекет бергендіктен емес және өз еркімен шектелмеуі тиіс. Мұндай формулировка жеке тұлғаның қорғалуын күшейтеді және мемлекетке басты міндет – өмірді қорғау және оны заңсыз түрде шектеуге жол бермеу екенін көрсетеді", – деді Снежанна Имашева.
Депутаттың айтуынша, бап тек қана бостандық құқығын растамай, сонымен бірге жеке өмірдің, яғни адамның өз еркіне қарсы заңсыз ұстауға, зорлыққа, заңсыз тексеруге, мәжбүрлеуге және басқа да араласуларға қарсы қорғалу құқығын нақты бекітеді.
""Кепілдендіріледі" деген сөз мемлекетке осы қорғанысты нақты қамтамасыз ету міндетін көрсетеді, тек қағаз жүзінде жариялау емес. Сонымен қатар, 2-тармақта сот шешімінсіз ұстау мерзімі өзгереді – әдетте 48 сағаттан аспауы керек, ал тек заңда тікелей көрсетілген ерекше жағдайларда 72 сағатқа дейін ұзартуға болады. Жаңа 3-тармақта – ұстау кезінде құқықтарды міндетті түрде түсіндіру енгізіледі. Конституциялық кепілдік ретінде адам ұсталатын сәтте оған бостандық шектеу негіздері мен құқықтары түсіндірілетіні нақты көрсетіледі", – деп атап өтті депутат.
Конституция нормасын тек адамның қадір-қасиетін ғана емес, оның абыройы мен қоғамдық беделін де қорғауға бағыттап нақтылау ұсынылады.
""Заңмен қорғалады" деген сөзді қосу бұл норманың мәнін практикалық етеді: бұл тек қағидат емес, мемлекетке адамның қадір-қасиеті мен абыройын қорғауға нақты міндетті қамтамасыз ету міндетін жүктейді. 18-бапта жеке өмірдің, жеке және отбасылық құпияның қорғалуы, сондай-ақ жеке деректерді заңсыз жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану, соның ішінде цифрлық технологияларды қолдану арқылы қорғау құқықтары Конституцияда нақты көрсетілетін болады. Сонымен бірге, мемлекетке деректерді пайдалану ережелерін түсінікті ету және олардың заңсыз пайдалануы мен ағып кетуіне жауапкершілік қарастыру міндеті жүктеледі", – деп қорытындылады Снежанна Имашева.
Депутаттың бағалауы бойынша, бұл түзетулер сандық ортадағы қазіргі қауіптерді ескереді және азаматтардың практикалық қорғалуын күшейтеді.
Еске сала кетейік, бұрын Сенат депутаты Нұрлан Бекназаров сайлау құқығына қатысты бірқатар ұсыныстарды жариялап, сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін жауапкершілікті қатаңдатуды ұсынған болатын.
2026 жылғы 24 қаңтарда Қазақстандағы Адам құқықтары бойынша уәкілетті Артур Ластаев Конституцияда өмір құқығының барынша абсолютті болуы керек екенін атап, оны ешкімнің, тіпті мемлекет те заңсыз түрде шеше алмайтынын, ең ауыр қылмыс үшін де алып кете алмайтынын кепілдендіру қажет деп мәлімдеген.