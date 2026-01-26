#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Құқық

Мәжіліс депутаты азаматтардың өмірі мен жеке өмірін Конституцияда қорғауды ұсынды

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 13:43 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 26 қаңтарда Конституциялық реформа комиссиясының отырысында Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтетін бірқатар түзетулерді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат ең бірінші кезекте өмір құқығына тоқталды.

"15-баптағы "Әркімнің өмір сүруге құқығы бар" деген норманы нақтылау ұсынылады: "Өмірге құқық – әрбір адамның абсолютті және ажырамас құқығы". Бұл норма өмір құқығының негізгі, табиғи және өзгермейтін құқық екенін айқындайды. Ол адамға туған сәтінен бері тиесілі, мемлекет бергендіктен емес және өз еркімен шектелмеуі тиіс. Мұндай формулировка жеке тұлғаның қорғалуын күшейтеді және мемлекетке басты міндет – өмірді қорғау және оны заңсыз түрде шектеуге жол бермеу екенін көрсетеді", – деді Снежанна Имашева.

Депутаттың айтуынша, бап тек қана бостандық құқығын растамай, сонымен бірге жеке өмірдің, яғни адамның өз еркіне қарсы заңсыз ұстауға, зорлыққа, заңсыз тексеруге, мәжбүрлеуге және басқа да араласуларға қарсы қорғалу құқығын нақты бекітеді.

""Кепілдендіріледі" деген сөз мемлекетке осы қорғанысты нақты қамтамасыз ету міндетін көрсетеді, тек қағаз жүзінде жариялау емес. Сонымен қатар, 2-тармақта сот шешімінсіз ұстау мерзімі өзгереді – әдетте 48 сағаттан аспауы керек, ал тек заңда тікелей көрсетілген ерекше жағдайларда 72 сағатқа дейін ұзартуға болады. Жаңа 3-тармақта – ұстау кезінде құқықтарды міндетті түрде түсіндіру енгізіледі. Конституциялық кепілдік ретінде адам ұсталатын сәтте оған бостандық шектеу негіздері мен құқықтары түсіндірілетіні нақты көрсетіледі", – деп атап өтті депутат.

Конституция нормасын тек адамның қадір-қасиетін ғана емес, оның абыройы мен қоғамдық беделін де қорғауға бағыттап нақтылау ұсынылады.

""Заңмен қорғалады" деген сөзді қосу бұл норманың мәнін практикалық етеді: бұл тек қағидат емес, мемлекетке адамның қадір-қасиеті мен абыройын қорғауға нақты міндетті қамтамасыз ету міндетін жүктейді. 18-бапта жеке өмірдің, жеке және отбасылық құпияның қорғалуы, сондай-ақ жеке деректерді заңсыз жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану, соның ішінде цифрлық технологияларды қолдану арқылы қорғау құқықтары Конституцияда нақты көрсетілетін болады. Сонымен бірге, мемлекетке деректерді пайдалану ережелерін түсінікті ету және олардың заңсыз пайдалануы мен ағып кетуіне жауапкершілік қарастыру міндеті жүктеледі", – деп қорытындылады Снежанна Имашева.

Депутаттың бағалауы бойынша, бұл түзетулер сандық ортадағы қазіргі қауіптерді ескереді және азаматтардың практикалық қорғалуын күшейтеді.

Еске сала кетейік, бұрын Сенат депутаты Нұрлан Бекназаров сайлау құқығына қатысты бірқатар ұсыныстарды жариялап, сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін жауапкершілікті қатаңдатуды ұсынған болатын.

2026 жылғы 24 қаңтарда Қазақстандағы Адам құқықтары бойынша уәкілетті Артур Ластаев Конституцияда өмір құқығының барынша абсолютті болуы керек екенін атап, оны ешкімнің, тіпті мемлекет те заңсыз түрде шеше алмайтынын, ең ауыр қылмыс үшін де алып кете алмайтынын кепілдендіру қажет деп мәлімдеген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бейбіт жиналыстар құқығына қатысты Конституцияға өзгерістер енгізілуі мүмкін
14:17, Бүгін
Бейбіт жиналыстар құқығына қатысты Конституцияға өзгерістер енгізілуі мүмкін
Қазақстанда сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жауапкершілікті қатаңдату ұсынылды
12:15, Бүгін
Қазақстанда сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жауапкершілікті қатаңдату ұсынылды
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілер үшін қандай өзгерістер дайындалып жатыр
16:34, 14 қаңтар 2026
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілер үшін қандай өзгерістер дайындалып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: