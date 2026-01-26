Тоқаев Үндістанның премьер-министрін Республика күнімен құттықтады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр Нарендра Модиға Үндістанның Республика күніне байланысты құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 26 қаңтарда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Қазақстан президенті құттықтауында премьер-министрдің дана басшылығының арқасында Үндістан сенімді түрде алға қарай қадам басып, экономиканы дамытуда және азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруда айтарлықтай табысқа жеткенін атап өткен. Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модидің мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тіледі".
Бұған дейін Мемлекет басшысы Үкімет пен ҰҚК-дан көші-қон есебін толық цифрландыруды талап еткен болатын.
