Саясат

Тоқаев Үндістанның премьер-министрін Республика күнімен құттықтады

Құттықтау жеделхаты, Тоқаев, Үндістан, премьер-министрі, Республика күні , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 18:10 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр Нарендра Модиға Үндістанның Республика күніне байланысты құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 26 қаңтарда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Қазақстан президенті құттықтауында премьер-министрдің дана басшылығының арқасында Үндістан сенімді түрде алға қарай қадам басып, экономиканы дамытуда және азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруда айтарлықтай табысқа жеткенін атап өткен. Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модидің мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тіледі".

Бұған дейін Мемлекет басшысы Үкімет пен ҰҚК-дан көші-қон есебін толық цифрландыруды талап еткен болатын.

