Қасым-Жомарт Тоқаевты Пәкістан премьер-министрінің резиденциясында ресми түрде қарсы алды

Қасым-Жомарт Тоқаевты Пәкістан премьер-министрінің резиденциясында ресми түрде қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 13:23 Сурет: akorda.kz
Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі ұйымдастырылды.

Мемлекет басшысын Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шариф ресми түрде күтіп алды.

Сурет: akorda.kz

Рәсім барысында екі ел басшылары бірге суретке түсіп, Қазақстан мен Пәкістанның мемлекеттік әнұрандары орындалды.

Сурет: akorda.kz

Содан кейін Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, рәсімнің стандартты рәсімдік бөлігі аяқталды.

Сурет: akorda.kz

Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шахбаз Шариф бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Сурет: akorda.kz

Ресми қарсы алу рәсімі Пәкістан мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қатынастарды нығайтудағы маңызды шара болып табылады.

Сурет: akorda.kz

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
