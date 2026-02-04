Қасым-Жомарт Тоқаевты Пәкістан премьер-министрінің резиденциясында ресми түрде қарсы алды
Сурет: akorda.kz
Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі ұйымдастырылды.
Мемлекет басшысын Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шариф ресми түрде күтіп алды.
Сурет: akorda.kz
Рәсім барысында екі ел басшылары бірге суретке түсіп, Қазақстан мен Пәкістанның мемлекеттік әнұрандары орындалды.
Сурет: akorda.kz
Содан кейін Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, рәсімнің стандартты рәсімдік бөлігі аяқталды.
Сурет: akorda.kz
Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шахбаз Шариф бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Сурет: akorda.kz
Ресми қарсы алу рәсімі Пәкістан мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қатынастарды нығайтудағы маңызды шара болып табылады.
Сурет: akorda.kz
