Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Саясат

Айнұр Серғазиева мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды

Мемлекет басшысының өкімімен Айнұр Қамидоллақызы Серғазиева Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 09:05 Сурет: gov.kz
Мемлекет басшысы Айнұр Серғазиеваны мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 3 наурызында Ақорданың баспасөз қызметі жариялады.

"Мемлекет басшысының өкімімен Айнұр Қамидоллақызы Серғазиева Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Серғазиева бұл қызметті 2022 жылдың қаңтар айынан бері атқарып келген.

Президенттің тағы бір өкімімен Ұлан Бекіш Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
