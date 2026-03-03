#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Саясат

Президент мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасарын тағайындады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 09:07 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасарын тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 3 наурызында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Ұлан Абдилкаилұлы Бекіш Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Ұлан Бекіш 1986 жылғы 5 қазанда Талдықорған қаласында дүниеге келген. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетін үздік дипломмен ("Информатика" мамандығы) тәмамдаған.

Еңбек жолы:

Ақпараттық технологиялар кафедрасының зертханашысы, ақпараттық технологиялар бөлімінің маманы (09.2008–06.2009);

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМК-да Бірыңғай ақпараттық жүйені енгізу және пайдалану бөлімінің маманы, жетекші маманы, Астана қ. (06.2009–08.2012);

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық денсаулық сақтауды дамыту орталығы" ШЖҚ РМК-да Бірыңғай ақпараттық жүйені енгізу және пайдалану бөлімінің басшысы, Астана қ. (08.2012–01.2013);

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы" ШЖҚ РМК-да кешенді тестілеу бөлімінің басшысы, жобаларды басқару бөлімінің басшысы, денсаулық сақтауды ақпараттандыру департаменті директорының орынбасары, Астана қ. (01.2013–06.2016);

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ цифрлық трансформация департаментінің директоры, Астана қ. (08.2016–11.2020);

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің "Жүйелік талдау және басқару" кафедрасының оқытушысы, Астана қ. (09.2020–01.2021);

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары (проректор), Өскемен қ. (01.2021–04.2022);

"Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы" АҚ бас директоры (04.2022 жылдан бастап).

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Айнұр Серғазиева мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды
09:05, Бүгін
Айнұр Серғазиева мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары тағайындалды
10:52, 27 ақпан 2025
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары тағайындалды
Тоқаев Стратегиялық жоспарлау агенттігі төрағасының орынбасарын қызметінен босатты
14:31, 30 сәуір 2024
Тоқаев Стратегиялық жоспарлау агенттігі төрағасының орынбасарын қызметінен босатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
08:59, Бүгін
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
08:44, Бүгін
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
08:16, Бүгін
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
07:47, Бүгін
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: