Саясат

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық референдумда дауыс берді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституция жобасы бойынша өткен республикалық референдумда дауыс берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 11:48 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылдың 15 наурызындареспубликалық референдумда дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы жаңа Конституция жобасы бойынша өткен республикалық референдумға қатысып, Оқушылар сарайында орналасқан № 51 референдум учаскесінде дауыс берді.

Сурет: akorda.kz

Президент дауыс берген соң отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне арналған брифинг өткізді.

Сурет: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін еліміздің дамуы мен келешегі үшін ерекше маңызды күн екенін атап өтті.

"Бүгін еліміздің тағдырын айқындайтын күн. Баршаңызға құтты болсын! Шын мәнінде, бұл – тарихи құжат. Ол азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік береді. Сондықтан оның маңызы өте жоғары. Жаңа Конституция еліміздің, жеріміздің тұтастығын, Тәуелсіздігі мен Егемендігін қорғайды. 1995 жылы қабылданған Конституция ерекше рөл атқарды. Еліміз 35 жыл осы құжатпен өмір сүрді. Бірақ заман бір орында тұрмайды. Сол себепті жаңа Конституция қабылдайтын уақыт келді. Бұл жұмысқа мен де белсене атсалыстым. Конституцияның преамбуласын және басқа да нормаларын өзім жаздым. Жаңа Ата заң ел игілігіне, келешегіне қызмет етеді деп сенемін", – деді Мемлекет басшысы.

Сурет: akorda.kz

Бұдан кейін Президент конституциялық реформаның негізгі мақсаты мен міндеттеріне, сондай-ақ халықаралық күн тәртібіне қатысты бірқатар сауалға жауап берді.

Оқи отырыңыз
ҚР Президенті Әкімшілігінің басшысы референдумда дауыс берді
14:53, Бүгін
ҚР Президенті Әкімшілігінің басшысы референдумда дауыс берді
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атом электр стансасын салу жөніндегі референдумда дауыс берді
09:00, 06 қазан 2024
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атом электр стансасын салу жөніндегі референдумда дауыс берді
Бангкокта Геннадий Головкин республикалық референдумда дауыс берді
07:41, Бүгін
Бангкокта Геннадий Головкин республикалық референдумда дауыс берді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Олимпийский чемпион боксу дал оценку подопечным по итогам Futures Cup
17:00, Бүгін
Олимпийский чемпион боксу дал оценку подопечным по итогам Futures Cup
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
16:31, Бүгін
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
15:58, Бүгін
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
15:46, Бүгін
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
