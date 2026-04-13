#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Оңтүстік Кореядағы елшісін ауыстырды

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 13 сәуірде Қазақстан президенті Оңтүстік Кореядағы елшіні ауыстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа елші болып Асет Женісұлы Исенали тағайындалды.

"Асет Жеңісұлы Исенали Қазақстан Республикасының Корея Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды", – делінген Ақорда хабарламасында.

Тағы бір жарлықпен Нұрғали Арыстанов Қазақстанның Оңтүстік Кореядағы елшісі қызметінен босатылды. Ол бұл қызметті 2023 жылдан бері атқарып келген.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Таиланд Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі, БҰҰ Азия мен Тынық мұхитқа арналған Экономикалық және әлеуметтік комиссиясы (ЭСКАТО) жанындағы Қазақстан Республикасының Тұрақты өкілі Марғұлан Бақытұлы Баймұхан Қазақстан Республикасының Мьянма Одағы Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды.

Марғұлан Бақытұлы Баймұхан 1974 жылы 6 қыркүйекте Алматы облысында дүниеге келген. Польшадағы Краков экономикалық университетін және Канаданың Ванкувер университетін тәмамдаған. Халықаралық басқару және бизнес әкімшілендіру магистрі.

Еңбек жолын "Daewoo Electronics" компаниясында маркетинг және коммерция менеджері ретінде бастаған. 1997 жылы Польшадағы "River System Ltd." компаниясында түрлі қызметтер атқарған.

1999 жылдан бастап дипломатиялық қызметте. Сыртқы істер министрлігінің орталық аппаратында, Қазақстанның Польшадағы елшілігінде жұмыс істеген. 2017–2019 жылдары Қазақстанның Польшадағы елшісі болды. 2019–2021 жылдары Сыртқы істер министрінің орынбасары қызметін атқарды. 2021 жылдың сәуірінен бастап Қазақстанның Бельгиядағы елшісі, ЕО және НАТО жанындағы өкілі болды. 2025 жылдың тамызынан бері Таиландтағы елші әрі ЭСКАТО жанындағы тұрақты өкіл қызметін атқарып келеді.

2026 жылдың ақпанында Қазақстанның Кениядағы елшісі Руандаға қоса атқарушы елші болып тағайындалған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өрт қаупі, нөсер жаңбыр және қар: 14 cәуірде ауа райы қандай болады
18:30, Бүгін
Тоқаев Қазақстанның Жапониядағы елшісін ауыстырды
09:04, 12 желтоқсан 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев ҚМА төрағасын қабылдады
15:46, 06 сәуір 2026
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: