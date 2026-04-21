Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада Монғолия президентін қарсы алды
2026 жылғы 21 сәуірде Ақордада Монғолия президенті Ухнаагийн Хүрэлсүхті салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мен Монғолия президенті бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды.
Содан кейін, Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің әнұрандары орындалды.
