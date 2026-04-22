#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Саясат

Президент Орталық Азиядағы су тапшылығы мен экологиялық қауіптерді атады

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 13:23 Фото: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев экологиялық мәселелерге қатысты пікір білдіріп, табиғатты қорғаудағы ортақ жауапкершілікке назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, мемлекеттер біртұтас экожүйеде өмір сүреді, ал су көздері, табиғи ландшафттар мен климаттық қауіптер баршаға ортақ.

"Табиғат геосаясатсыз тіршілік ете береді, ал геосаясаттың табиғатсыз күні қараң", – деді Мемлекет басшысы.

Тоқаев Орталық Азия және көршілес өңірлер бірқатар ортақ экологиялық сын-қатерлерге тап болып отырғанын атап өтті.

Олардың қатарында су тапшылығы мен су ресурстарын тиімсіз басқару, шөлейттену, мұздықтардың еруі, ауаның ластануы және биоалуантүрліліктің азаю қаупі бар.

Президент бұл мәселелерді ашық айтып, олардың шешімін табу үшін күш біріктіру қажет екенін жеткізді.

"Күш жұмылдыру арқылы бұл мәселелерді шешуде оң нәтижеге қол жеткізуге болады. Бұған кәміл сенемін", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы қазіргі кезеңде жетістіктерге тоқмейілсудің орнына нақты шешім қабылдайтын уақыт келгенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Каспий маңында қарулы күштердің қолданылуына жол беруге болмайды – президент
Каспий маңында қарулы күштердің қолданылуына жол беруге болмайды – президент
Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты
Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты
Президент Маңғыстаудағы тұщы су мәселесін жедел шешуді тапсырды
Президент Маңғыстаудағы тұщы су мәселесін жедел шешуді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: