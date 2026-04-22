Қоғам

Каспий маңында қарулы күштердің қолданылуына жол беруге болмайды – президент

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 13:35 Фото: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Каспий теңізінің экологиялық жағдайына қатысты пікір білдіріп, оны қорғау бойынша халықаралық ынтымақтастықты күшейтуге шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, Каспий теңізін сақтау – өңірдегі экологиялық тепе-теңдік пен биоалуантүрлілікті қорғау, сондай-ақ орнықты дамуды қамтамасыз ету үшін аса маңызды.

"Сонымен қатар еліміз Каспий теңізінің тағдырына да алаңдайды. Теңіз айдынын қорғау – аймақта экологиялық тепе-теңдік пен биоалуантүрлілікті сақтау тұрғысынан айрықша маңызды", – деді Мемлекет басшысы.

Тоқаев Қазақстан Каспий теңізінің тартылуын болдырмау мақсатында мемлекетаралық бағдарлама қабылдау бастамасын көтергенін, сондай-ақ Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институтын құруға ұйытқы болғанын атап өтті.

Президент бұл институт өңірлік ғылыми ынтымақтастықты дамытуға ықпал ететінін айтты.

"Барша мүдделі халықаралық тараптарды табиғаттың осынау асыл қазынасын сақтау жолында күш-жігер біріктіруге шақырамыз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы Каспий маңында қарулы күштерді қолдануға жол берілмеуі тиіс екенін, бұл мәселеге қатаң тыйым салынуы қажет екенін жеткізді.

