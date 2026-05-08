Ерлан Қарин: заңнаманы үйлестіру елімізді өркендетудің жаңа кезеңі басталғанын айғақтайды
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин 2026 жылғы 8 мамырда Мәжіліс депутаттарының үш заң жобасын қабылдауына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ерлан Қариннің айтуынша, елде биыл наурыз айында референдум арқылы қабылданған жаңа Конституцияның негізгі ережелері мен нормаларын жүзеге асыру жұмыстары кезең-кезеңімен жалғасып жатыр.
Мемлекеттік кеңесші өзінің Telegram-арнасында бүгін Парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар бірінші оқылымда үш заң жобасын қарағанын жазды.
- "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Конституциялық заңның жаңа редакциясы. Бұл заң жобасында 8 тарау мен 43 бап бар.
- "Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы" Конституциялық заңның жаңа редакциясы. Бұл заң жобасында 12 тарау мен 60 бап бар.
- "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы".
Ұсынылып отырған өзгерістердің мақсаты:
- қолданыстағы заңнаманы жаңа Конституцияға бейімдеу,
- мемлекеттік-саяси үлгіні институционалдық тұрғыдан жаңарту,
- саяси жаңғыру үдерісін жалғастыру үшін жүйелі құқықтық негіз қалыптастыру.
"Заңнаманы үйлестіру үдерісі және алдағы уақытта өтетін Құрылтай сайлауы конституциялық қағидаттар мен Әділетті Қазақстанның құндылықтары негізінде елімізді өркендетудің жаңа кезеңінің басталғанын айғақтайды." Ерлан Қарин
