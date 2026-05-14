Ақорда Тәуелсіздік сарайында Режеп Тайип Ердоғанды салтанатты қарсы алу рәсімін көрсетті
Сурет: akorda.kz
Астана қаласындағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоғанды ресми қарсы алу рәсімі ұйымдастырылды.
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 15 мамырында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия көшбасшысын өзі қарсы алып, жылы күтіп алды.
Мәртебелі мейманның құрметіне Қазақстан Республикасы Әуе қорғанысы күштерінің истребителдері Түркия туын бейнелейтін қызыл және ақ түсті жолақтардан із тастап ұшты.
Содан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Ердоған бір біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.
