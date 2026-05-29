Саясат

Экономикалық интеграцияны тереңдету бағытында ауқымды жұмыс атқарылды – Тоқаев ЕАЭО туралы

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 15:31 Фото: primeminister.kz
Бүгін, 2026 жылғы 29 мамырда Астанада Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кеңейтілген құрамдағы отырысы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысушыларды қарсы алу сөзінде бұл күннің айрықша маңызын атап өтті.

"ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің, бақылаушы елдердің басшыларын және шақырылған қонақтарды Астанада қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Іс-шараларға қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгінгі кездесудің мәні ерекше. Осыдан 12 жыл бұрын, 2014 жылдың дәл осы күні, біздің бірлестігіміздің негізін қалаған келісімге қол қойылды. Жоғары кеңестің шешімімен 29 мамыр ресми түрде Еуразиялық экономикалық одақ күні болып жарияланды", – деді Мемлекет басшысы.

Президенттің айтуынша, бірлестіктің құрылғанына 10 жылдан асты.


"Осы уақыт ішінде экономикалық интеграцияны тереңдету бағытында ауқымды жұмыс атқарылды. Сондай-ақ Жоғары кеңес отырысымен қатар Қазақстан астанасында Еуразиялық экономикалық форум өтіп жатыр. Форум қорытындылары көпжақты іскерлік әріптестікке жаңа серпін береді деп сенемін", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Іс-шараға Беларусь Президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров, Ресей Президенті Владимир Путин, Армения премьер-министрінің орынбасары Мгер Григорян және Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев қатысуда.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің шағын құрамдағы отырысы өткен болатын.

