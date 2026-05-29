#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
485.55
563.38
6.81
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев ЕАЭО дамуының негізгі факторларын атады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 15:49 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 29 мамырда Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кеңейтілген құрамдағы отырысында ЕАЭО-ның цифрлық негізін нығайтудың маңызын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы ЕАЭО-ның макроэкономикалық дамуы оң динамика көрсетіп отырғанын айтты.

"Болжамдарға сәйкес, одаққа мүше мемлекеттердің жиынтық жалпы ішкі өнімінің өсім қарқыны 2026–2027 жылдары шамамен 2,5%-ды құрайды. Әлемдік нарықтардағы тұрақсыздық пен құбылмалылыққа қарамастан, өткен жылы елдер арасындағы тауар айналымы 95 млрд доллардан асты. Ал биыл өзара сауда көлемі 6%-дан артық өсіп, 100 млрд доллар межесінен асуы мүмкін", – деді Президент.

Оның айтуынша, халықаралық ұйымдардың әлемдік экономикаға қатысты болжамдары көңіл көншітпейді.

"Халықаралық валюта қорының есебіне сәйкес, биыл әлемдік экономиканың өсу қарқыны 3%-ға дейін баяулауы мүмкін. Бұл жаһандық өзгерістер ЕАЭО экономикасына да әсер етпей қоймайды. Сондықтан одақтың жаңа жағдайларға бейімделуі, ішкі тұрақтылықты күшейту және бәсекеге қабілеттілікті арттыру міндеттері ерекше өзекті", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, алдағы дамудың негізгі бағыты – ЕАЭО-ның цифрлық негізін нығайту.

"Цифрландыру мен жасанды интеллектке негізделген жаңа технологиялық кезеңде табыстың басты факторлары – деректерді жылдам өңдеу, автоматтандыру деңгейі және инновацияларды енгізу тереңдігі. Сарапшылардың есебінше, жасанды интеллектке салынған жаһандық инвестициялар 1 трлн доллардан асты. Алдағы жылдары оның әлемдік экономикаға қосатын үлесі 7 трлн доллардан асуы мүмкін", – деді Мемлекет басшысы.

Сондай-ақ ол цифрлық трансформация ЕАЭО аясында жүйелі сипат алып келе жатқанын, бұл үдеріс өнеркәсіптен бастап ауыл шаруашылығы мен мемлекеттік басқаруға дейінгі барлық саланы қамтып отырғанын атап өтті.

Президент Қазақстанның мүше мемлекеттердің цифрландыру саласындағы тәжірибесін жоғары бағалайтынын да жеткізді.

"Әрбір ел цифрлық трансформацияның түрлі бағыттарында айтарлықтай тәжірибе жинақтады. Бірлескен технологиялық бастамаларды дамытып, үздік тәжірибелермен алмасу қажет. Бұл ЕАЭО-ның цифрлық дамуын жеделдетеді", – деді Тоқаев.

Еске салайық, бұған дейін 28 мамырда өткен Еуразиялық экономикалық форумда Президент жасанды интеллекттің ЕАЭО елдерінің дамуына әсері туралы пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
16:24, Бүгін
ЕАЭО жаһандық азық-түлік нарығындағы позициясын күшейте алады – Тоқаев
Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС
15:31, Бүгін
Экономикалық интеграцияны тереңдету бағытында ауқымды жұмыс атқарылды – Тоқаев ЕАЭО туралы
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің шағын құрамдағы отырысы өтті.
14:25, Бүгін
Мемлекет басшысы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің шағын құрамдағы отырысына қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
18:43, Бүгін
WTA назвала Мирру Андрееву одной из главных претенденток на прорыв после вылета Рыбакиной
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:31, Бүгін
Казахстанский борец Алинур Толеугали упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Фото: WTA
18:11, Бүгін
Обидчица Елены Рыбакиной проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" - 2026
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:09, Бүгін
"Классики" из Казахстана и Узбекистана опять вышли друг против друга в решающей схватке ЧА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: