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Саясат

Тоқаев Ұлыбритания королі ІІІ Чарльзды туған күнімен құттықтады

Құттықтау, Тоқаев, Ұлыбритания королі, ІІІ Чарльз, туған күн , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 15:47 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің королі ІІІ Чарльздың туған күніне байланысты құттықтау хатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 13 маусымда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ-британ қарым-қатынасының жоғары деңгейде екенін атап өтіп, екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.Президент Корольдің Біріккен Корольдіктің игілігі жолындағы жоғары мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Ұлыбритания халқына бақ-береке тіледі".

Бұған дейін Мемлекет басшысы Ресей Федерациясының президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған болатын.

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