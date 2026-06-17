#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Саясат

Елімізде БҰҰ-ның орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын құру туралы келісім ратификацияланды

Қол қойды, Тоқаев, Қазақстан, БҰҰ, Ауғанстан, ОА, орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталық, келісім , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 18:43 Сурет: Zakon.kz
Президент Қазақстанда БҰҰ-ның орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын құру туралы келісімді ратификациялайтын заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 17 маусымда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Ұлттар Ұйымы арасындағы Қазақстан Республикасында Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын құру туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды".

Сондай-ақ Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Ұлттар Ұйымы арасындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму саласындағы мақсаттар жөніндегі өңірлік орталығына қатысты өзара түсіністік туралы меморандумды ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойғаны нақтыланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Флаги ООН и Казахстана, флаги ООН и РК, флаги Организации Объединенных Наций и Казахстана
12:18, 28 мамыр 2026
Қазақстанда БҰҰ-ның өңірлік орталығы құрылады
Флаги ООН и Казахстана, флаги ООН и РК, флаги Организации Объединенных Наций и Казахстана
11:13, 11 маусым 2026
Қазақстанда БҰҰ өңірлік орталығы ашылады
Сенат Парламента РК
12:16, 26 маусым 2025
Сенат Халықаралық Қайта Құру және даму банкімен қарыз туралы келісімді ратификациялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КФБ
18:54, Бүгін
"Не надо расстраиваться": топ-тренер оценил скандальное поражение Аккалыкова от Умматалиева
Фото: WTA
18:15, Бүгін
Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
&quot;Где нокдаун был?&quot;: скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
17:59, Бүгін
"Где нокдаун был?": скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
Арман Царукян
17:53, Бүгін
"Возможно, я выбрал не тот вид спорта": Арман Царукян надеется на титульный бой в UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: