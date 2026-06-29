Мәулен Әшімбаев Сенат депутаттарымен қоштасты
Ол 30 маусымда Парламент палаталарының бірлескен отырысында кезекті парламенттік сессияның ресми түрде жабылатынын еске салды.
"1 шілдеден бастап жаңа Конституцияға сәйкес Парламенттің өкілеттігі тоқтатылады. Тамыз айында бір палаталы Парламент – Құрылтай депутаттарының сайлауы өтеді. Осылайша, 1995 жылғы Конституция негізінде құрылған қос палаталы Парламент өзінің 30 жылдық тарихи миссиясын абыроймен аяқтайды. Бұл – еліміздің дамуындағы жаңа кезеңнің бастауын білдіретін маңызды сәт. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қабылданған жаңа Конституция еліміздің бүкіл саяси жүйесін жаңғыртып, оның қарқынды дамуының берік негізіне айналады", – деді Мәулен Әшімбаев.
Сенат төрағасының айтуынша, конституциялық реформалардың басты мақсаты – ел тәуелсіздігін нығайту, Әділетті Қазақстанды қалыптастыру және азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру.
Ол соңғы 30 жылда қос палаталы Парламенттің үйлесімді әрі тиімді жұмыс істегенін атап өтті.
"Осы жылдар ішінде Парламент қабырғасында мемлекеттің тағдырын айқындаған тарихи шешімдер мен маңызды заңдар қабылданды. Сенат өз қызметін "Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет" қағидаты негізінде жүргізіп, Конституция жүктеген өкілеттіктерді жауапкершілікпен әрі лайықты орындады", – деді Сенат төрағасы.
Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, осы уақыт ішінде Сенаттың 890-нан астам жалпы отырысы өтіп, 3,5 мыңнан астам заң қабылданған. Оның ішінде 350-ден астам заң, яғни шамамен әрбір оныншы заң жобасы Парламент депутаттарының бастамасымен әзірленген.
Ол сондай-ақ Сенаттың 30 жылдық тарихында 246 азамат депутаттық мандатқа ие болғанын атап өтті.
"Осы тарихи сәтте өз атымнан және барлық сенаторлардың атынан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа бізге артқан жоғары сенімі, реформаларды бірлесіп жүзеге асыруға берген мүмкіндігі және тұрақты қолдауы үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сенаторлар әрдайым Президентке, мемлекеттілік қағидаттарына, заң үстемдігіне және халық алдындағы жауапкершілікке адал болып қала береді. Парламенттің 30 жылдық бай тәжірибесін жалғастырып, жаңа форматта және жаңа мәртебеде жұмысын бастайтын Құрылтайға табыс тілеймін. Еліміздің болашағы жарқын, Тәуелсіздігіміз тұғырлы әрі мәңгі болсын", – деп түйіндеді Сенат төрағасы.
Еске салсақ, бұған дейін Парламент "Құрылтай туралы" конституциялық заңды қабылдаған болатын.