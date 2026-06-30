Тоқаев Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасарын қызметінен босатты
Ақорданың 2026 жылғы 30 маусымдағы ресми ақпаратына сәйкес:
"Мемлекет басшысының өкімімен Марат Алмасұлы Әзілханов Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Қазақстан халқы Ассамблеясы Хатшылығының меңгерушісі қызметінен босатылды", – делінген құжатта.
Марат Алмасұлы Әзілханов 1965 жылғы 3 қаңтарда Қызылорда облысының Қазалы қаласында дүниеге келген.
1988 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина институтын, 2000 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясын, ал 2019 жылы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін тәмамдаған.
Еңбек жолын қалалық ауруханада дәрігер болып бастады.
1992–2011 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті органдарында қызмет атқарды.
2011–2013 жылдары Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі төрағасының орынбасары болды. 2013–2014 жылдары аталған агенттікті басқарды.
2014–2016 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт вице-министрі қызметін атқарды.
2016–2018 жылдары Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің жауапты хатшысы болды.
2018–2019 жылдары Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің жауапты хатшысы қызметін атқарды.
2019–2021 жылдары Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі болды.
2021 жылғы сәуірде Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Қазақстан халқы Ассамблеясы Хатшылығының меңгерушісі болып тағайындалды.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Ерлан Қарин Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалған еді.