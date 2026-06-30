Мемлекет басшысы Конго президенті мен халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Демократиялық Республикасының президенті Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбоға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылы 30 маусымда Ақорданың баспасөз қызметі Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбо мен оның отандастарын осы елдің ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтағанын хабарлады.
"Президент еліміз Конго Демократиялық Республикасын Африка құрлығындағы сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі ретінде қарастыратынын атап өткен. Сонымен қатар бірлескен күш-жігер арқылы екіжақты ықпалдастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбоның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Конго Демократиялық Республикасының халқына құт-береке тіледі", делінген хабарламада.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев РФ президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлескен болатын.
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