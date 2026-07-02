Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдік инвесторлар мен халықаралық ұйым басшыларын мемлекеттік наградалармен марапаттады
Сурет: akorda.kz
Президент Қазақстан экономикасының дамуына қосқан елеулі үлесі, сондай-ақ елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру бағытындағы көпжылдық жемісті қызметі үшін Шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысына қатысқан бірқатар азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады.
2026 жылдың 2 шілдесінде Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, мемлекет басшысының қолынан ІІ дәрежелі "Достық" орденін:
- Еуропа қайта құру және даму банкінің президенті Одиль Рено-Бассо,
- Ислам даму банкінің төрағасы Мұхаммед Сулейман әл-Джассер,
- AD Ports Group компаниясының басқарушы директоры және бас атқарушы директоры Мұхаммед Жума әл-Шамиси,
- Citi компаниясының тұтынушылармен жұмыс жөніндегі бас басқарушысы Дэвид Ливингстон,
- Polpharma компаниясы бақылаушылар кеңесінің төрағасы Ежи Старак,
- Cameco корпорациясының президенті Тим Гитцель
- "Қазақстанның шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығының басқарма төрағасы Ерлан Досымбеков иеленді.
Сонымен қатар "Құрмет" орденімен "Қазақстанның шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығының директоры Жанна Байдашева марапатталды.
Марапаттау рәсімі Шетелдік инвесторлар кеңесінің 37-пленарлық отырысы аясында өтті. Президент бұл марапаттардың Қазақстан экономикасына инвестиция тартуға, халықаралық әріптестікті нығайтуға және елдің инвестициялық әлеуетін арттыруға елеулі үлес қосқан тұлғалардың еңбегіне берілген жоғары баға екенін атап өтті.
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