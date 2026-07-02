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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдік инвесторлар мен халықаралық ұйым басшыларын мемлекеттік наградалармен марапаттады

Президент Қазақстан экономикасының дамуына қосқан елеулі үлесі, сондай-ақ елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру бағытындағы көпжылдық жемісті қызметі үшін Шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысына қатысқан бірқатар азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 16:20 Сурет: akorda.kz
Президент Қазақстан экономикасының дамуына қосқан елеулі үлесі, сондай-ақ елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру бағытындағы көпжылдық жемісті қызметі үшін Шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысына қатысқан бірқатар азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады.

2026 жылдың 2 шілдесінде Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, мемлекет басшысының қолынан ІІ дәрежелі "Достық" орденін:

  • Еуропа қайта құру және даму банкінің президенті Одиль Рено-Бассо,
  • Ислам даму банкінің төрағасы Мұхаммед Сулейман әл-Джассер,
  • AD Ports Group компаниясының басқарушы директоры және бас атқарушы директоры Мұхаммед Жума әл-Шамиси,
  • Citi компаниясының тұтынушылармен жұмыс жөніндегі бас басқарушысы Дэвид Ливингстон,
  • Polpharma компаниясы бақылаушылар кеңесінің төрағасы Ежи Старак,
  • Cameco корпорациясының президенті Тим Гитцель
  • "Қазақстанның шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығының басқарма төрағасы Ерлан Досымбеков иеленді.

Сонымен қатар "Құрмет" орденімен "Қазақстанның шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығының директоры Жанна Байдашева марапатталды.

Марапаттау рәсімі Шетелдік инвесторлар кеңесінің 37-пленарлық отырысы аясында өтті. Президент бұл марапаттардың Қазақстан экономикасына инвестиция тартуға, халықаралық әріптестікті нығайтуға және елдің инвестициялық әлеуетін арттыруға елеулі үлес қосқан тұлғалардың еңбегіне берілген жоғары баға екенін атап өтті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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