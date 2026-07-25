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Саясат

Мемлекет басшысы Путиннің шақыртуымен Ресейге барады

Жұмыс сапары, Ресей, Қасым-Жомарт Тоқаев, Владимир Путин, Омск, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 09:07 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы 25 шілдеде Ресей Федерациясына барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 25 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев РФ президенті Владимир Путиннің шақыруымен 25 шілде күні ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына сапармен барады".

Іс-шара аясында мемлекеттер басшыларының кездесуі жоспарланған.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесіп, оны туған күнімен құттықтаған болатын.

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