Мемлекет басшысы Путиннің шақыртуымен Ресейге барады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы 25 шілдеде Ресей Федерациясына барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 25 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев РФ президенті Владимир Путиннің шақыруымен 25 шілде күні ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына сапармен барады".
Іс-шара аясында мемлекеттер басшыларының кездесуі жоспарланған.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесіп, оны туған күнімен құттықтаған болатын.
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