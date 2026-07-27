Мемлекет басшысы Ұлытау облысының әкімі Есет Байкенді қабылдады
Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 27 шілдесінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытау облысының әкімі Есет Байкенді қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, президентке Ұлытау облысының әлеуметтік-экономикалық даму барысы және алдағы кезеңге арналған жоспарлар жөнінде баяндалды.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдегі инфрақұрылымды дамыту, инвестиция тарту, өнеркәсіп әлеуетін көтеру, инженерлік желілерді жаңғырту және тұрғындарға сапалы әлеуметтік қызмет көрсету жұмыстары туралы мәлімет берілді.
Сондай-ақ басым жобаларды жүзеге асыру жөнінде ұсыныстар айтылды.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы облыстың орнықты дамуын қамтамасыз етуге, өңірдің инвестициялық тартымдылығын арттыруға және азаматтардың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар тапсырма берді.
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