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Саясат

"Жаңа этика мен ұлт сапасы": Ерлан Қарин президенттік реформаның мақсаттарына тоқталды

Әлеуметтік желі, жаңа этика, ұлт сапасы, Ерлан Қарин, президент, реформа , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 20:10 Сурет: magnific.com
ҚР Президенті әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин Facebook-тегі парақшасында жаңа қоғамдық этика қағидаттарын, өзін-өзі ұстау мәдениетін қалыптастыру және азаматтардың жеке жауапкершілігі туралы кеңінен мәселе көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол өзін-өзі ұстау мәдениетін, жаңа қоғамдық этика қағидаттарын қалыптастыру – ұлтымыздың дамуы мен өркендеуінің негізгі алғышарттарының бірі екенін баса атап өтті.

"Ішкі мәдениеті мен берік адамгершілік ұстанымдары қалыптасқан қоғам ғана қазіргі заманның сан алуан сын-қатеріне төтеп бере алады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселенің маңызын терең түсінеді. Сондықтан да, ол осы бағытқа айрықша мән беріп келеді. Шынында да, қазір қоғамдағы дау-дамайлар көп жағдайда азаматтардың мәдениетсіздігінен, дарақылығынан, әдепсіздігінен туындап жатады. Яғни, бұған адамдардың қарапайым әдеп нормаларын сақтамауы, бір-бірін құрметтемеуі себеп. Сондықтан, жаңа қоғамдық этиканы қалыптастыру қазіргі уақыттағы ең негізгі мәселенің бірі саналады", деп жазады желіде Ерлан Қарин.

Оның айтуынша, қоғамдағы кез келген кикілжіңнің я даудың алдын алудың бірден бір жолы – жеке бастың мәдениетін дамыту. Бұл – бір-бірімізге сыйластықпен қарау, өз ісімізге адал болу, заңды құрметтеу, тазалық пен тәртіпті сақтау.

"Ұлт сапасын арттыру, азаматтардың мінез-құлқын өзгерту, жаңа әдеттерді қалыптастыру бір күндік шаруа емес екені белгілі. Әрі мұндай өзгеріске жылтырақ идеологиямен қол жеткізу мүмкін емес. Сол себепті, қазір жалаң үгіт-насихатпен емес, нақты істермен айналысу тиімді", - дейді ол.

Қарин елімізде осы мақсатқа қол жеткізу үшін Президенттің тікелей тапсырмасымен кезең-кезеңімен жүйелі жұмыс жүргізіліп келе жатқанын айтады. Мысалы:

  • Орта білім беру жүйесіне "Адал азамат" біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізілді.
  • Вандализмге қарсы күрес туралы арнайы заң қабылданды.
  • Табиғи нысандарды қорғау талаптары қатаңдатылды.
  • Қоғамдық орындарда бетті тұмшалап жүруге қатысты заңнамалық норма енгізілді.
  • Көшеде бейәдеп сөз айтуға тыйым салынды.
  • Тазалық пен тәртіпті сақтауға басымдық берілді.
  • Жол-көлік ережелерін сақтау талаптары күшейтілді.
  • Әлеуметтік желілерде азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлау, кемсіту әрекеттерін тоқтатуға қатысты жауапкершілік қарастырылды.

Оның айтуынша, жаңа қоғамдық этиканы қалыптастыруда құқықтық тетіктердің де рөлі зор.

"Сондықтан, Ішкі істер министрлігі осы күндері хайп үшін жаға ұстатарлық әрекеттерге баратын әлеуметтік желі қолданушыларын, қауіпті пранк жасаушыларды жауапкершілікке тартып, олардың атын атап, түсін түстеп ашық көрсете бастады. Құқық бұзушыларға қатысты мұндай шараларды қолдану өзгелерге сабақ болатыны анық", деп сөзін түйіндейді өз жазбасында Ерлан Қарин.

Айта кетсек, 2026 жылы 24 қаңтарда Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы басталған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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Ерлан Тынымбайұлы Қарин 1976 жылғы 26 мамырда Түркістан облысы Сайрам ауданының Ақсу ауылында дүниеге келген. 1996 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе университетін «Тарих және география» мамандығы бойынша тәмамдап, тарих және география пәндерінің мұғалімі біліктілігін алды. 1999 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің аспирантурасын бітірді. Саяси ғылымдар кандидаты. Еңбек жолын 1996 жылы Ақтөбе қаласындағы №33 орта мектепте тарих және география пәндерінің мұғалімі болып бастады. 1998 жылғы наурыздан бастап Қазақстанды дамыту институтының Саяси зерттеулер орталығында қызмет атқарды, кейін Ресей және Қытай институты директорының орынбасары болды. 2000 жылғы шілдеден Орталық Азия саяси зерттеулер агенттігінің директоры қызметін атқарды. 2002 жылдан Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің штаттан тыс кеңесшісі болды. 2003 жылдан «Асар» республикалық партиясы төрағасының бірінші орынбасары әрі Халықаралық заманауи саясат институтының бас директоры қызметтерін атқарды. 2004 жылғы маусымнан Терроризмге қарсы бағдарламалар орталығына жетекшілік етті. 2006 жылғы мамырдан Маңғыстау облысы әкімінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі болды. 2008 жылғы ақпаннан Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды. 2008 жылғы қарашадан «Нұр Отан» партиясының (қазіргі Amanat) стратегиялық даму жөніндегі хатшысы болды. 2013 жылғы желтоқсаннан АҚШ-тың Вашингтон қаласындағы Америка университетінде шақырылған профессор ретінде дәріс оқыды. 2014 жылғы қазаннан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры болды. 2017 жылғы ақпаннан «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарды. 2019 жылғы сәуір мен 2020 жылғы шілде аралығында Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі болды. 2020 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі болып тағайындалды. 2022 жылғы 5 қаңтарда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды. 2022 жылғы 14 маусымда Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі болып тағайындалды.
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