Тоқаев Қостанай облысының құрылғанына 90 жыл толуына орай құттықтау жолдады
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қостанай облысының құрылғанына 90 жыл толуына арналған салтанатты іс-шараға қатысушыларды құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 1 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Қадірлі қауым! Сіздерді Қостанай облысының құрылғанына 90 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын! Қостанай – ырысы мол, ынтымағы жарасқан қастерлі өлке. Осы уақыт аралығында өңір өсіп-өркендеп, астықты аймаққа айналды. Береке мен бірліктің, келісім мен татулықтың алтын бесігі ретінде танылды. Облыстың төл тарихымыздағы орны ерекше. Бұл топырақтан Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Бейімбет Майлин және басқа да тұғырлы тұлғалар шықты. Олар халыққа қалтқысыз қызмет етіп, ұлт руханиятының көкжиегін кеңейтуге өлшеусіз үлес қосты".Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Президент қазіргі таңда аймақ экономикасы қарқынды дамып жатқанын, азаматтардың қажырлы еңбегінің арқасында өңір өркендеу жолына түсіп, көптеген жетістікке қол жеткізгенін де баса атап өтті.
"Қостанай жұрты әрдайым ауызбіршіліктің озық үлгісін көрсетіп келеді. Аймақ халқының наурыз айында өткен республикалық референдумға белсене қатысып, жаңа Конституцияны қолдап дауыс беруі – соның айқын көрінісі. Осы орайда, облысты көркейту үшін аянбай еңбек етіп келе жатқан азаматтарға шынайы ризашылығымды білдіремін. Сіздер алдағы уақытта да Заң мен Тәртіпті ту еткен Әділетті Қазақстанды құру жолында жасампаз бастамаларды жүзеге асыруға белсене атсалыса бересіздер деп сенемін. Баршаңызға зор денсаулық, бақ-береке тілеймін! Тобыл-Торғай өлкесі өркендей берсін!", - деді Мемлекет басшысы.
Бұған дейін, 29 шілдеде Астанада президент "Болашақ ойындары – 2026" сайысының ашылу салтанатында сөз сөйлеген болатын.
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