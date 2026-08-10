Тоқаев "Заң және тәртіп" конституциялық қағидатын іске асыру жөніндегі комиссияның құрамын бекітті
Енгізілген өзгерістерге сәйкес, құжаттың атауы "Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы "Заң және тәртіп" конституциялық қағидатын іске асыру жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы" деп өзгертілді.
Жарлықта Қазақстан Үкіметі жанынан "Заң және тәртіп" конституциялық қағидатын іске асыру жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру көзделген.
Ведомствоаралық комиссия – құқық бұзушылықтардың алдын алу және қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілетудің 2025-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіретін тұрақты консультативтік-кеңесші орган.
Мемлекеттік органдардың қызметін талдау және тиісті ұсынымдар әзірлеу үшін ведомствоаралық топ құрылады. Оның қызметі жобалық басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен жобалық басқаруды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүргізіледі.
Ведомствоаралық комиссияның негізгі өкілеттіктері:
- құқық бұзушылықтардың алдын алу және Тұжырымдаманы іске асыру мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру;
- құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің қызметін жетілдіру және "Заң және тәртіп" конституциялық қағидатын іске асыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
- құқық бұзушылықтардың алдын алу саласындағы бағдарламалық құжаттар мен Тұжырымдаманың іске асырылу барысын қарау;
- құқық бұзушылықтардың алдын алу және Тұжырымдаманы іске асыру шараларын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды Үкіметтің, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының қарауына енгізу;
- құқық бұзушылықтардың алдын алу және "Заң және тәртіп" конституциялық қағидатын іске асыру мәселелері бойынша ақпараттық материалдар дайындап, Үкіметке, тиісті жергілікті өкілді және атқарушы органдарға жолдау;
- мемлекеттік органдар басшылары мен лауазымды тұлғаларының құқық бұзушылықтардың алдын алу, Тұжырымдаманы іске асыру және осы бағытта атқарылған жұмыстар туралы есептерін тыңдау, сондай-ақ олардың қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
- ведомствоаралық топтың ұсынымдарын қарау;
Тұжырымдаманың іске асырылуы туралы қорытынды есепті, сондай-ақ алдағы жылдары "Заң және тәртіп" конституциялық қағидатын іске асыру жөніндегі бағдарламалық құжаттың жобасын әзірлеп, Үкіметтің қарауына енгізу.
Ведомствоаралық комиссия мүшелері отырыстарға алмастыру құқығынсыз жеке қатысады. Бұл талап Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына қолданылмайды. Олар отырысқа жеке қатысады немесе комиссия төрағасымен келісу арқылы жетекшілік ететін орынбасарларына өкілеттік береді.
Сонымен қатар ведомствоаралық комиссияның отырыстарына шақырылған тұлғалар қатыса алады.
Комиссия құрамына келесілер енді:
- Қазақстан Республикасының Премьер-министрі – комиссия төрағасы;
- Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі – комиссия төрағасының орынбасары;
- Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Профилактикалық жұмысты үйлестіру комитетінің төрағасы – комиссия хатшысы.
Ведомствоаралық комиссия мүшелері:
- Қазақстан Республикасының Бас прокуроры;
- Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы;
- Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі;
- Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі;
- Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі;
- Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі;
- Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі;
- Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы;
- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы;
- Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы;
- Президент кеңесшісі – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы;
- Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі;
- Қазақстан Республикасының Әділет министрі;
- Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрі;
- Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі;
- Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі;
- Қазақстан Республикасының Көлік министрі;
- Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;
- Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі;
- Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі;
- Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрі;
- Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрі;
- Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрі;
- Қазақстан Республикасының Энергетика министрі.
Жарлық 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.