Мемлекет басшысы Колумбия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, Қасым-Жомарт Тоқаев Колумбиядағы жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза болуына байланысты Қазақстан халқының және өзінің атынан Президент Абелардо де ла Эсприэльяға және оның отандастарына көңіл айтты.
Президент қаза тапқандардың туған-туыстарының сабырға келуіне және із-түссіз жоғалған жандардың тез арада отбасыларына оралуына тілектестігін білдірді.
2026 жылғы 10 тамызда Колумбияда болған магнитудасы 7,4 болатын жойқын жер сілкінісі салдарынан кемінде 164 адам қаза тауып, 880-нен астам адам жарақат алды. 3 мыңнан астам адам із-түссіз жоғалғандар қатарында. Іздестіру-құтқару және үйінділерді аршу жұмыстары жалғасып жатқандықтан, құрбандар саны артуы мүмкін.
Колумбия Президенті елде ұлттық апат режимі мен төтенше жағдай жариялады. Жер сілкінісінен қатты зардап шеккен Кали және Перейра қалаларында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тонаушылықтың алдын алу мақсатында коменданттық сағат енгізілді.