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Саясат

Мемлекет басшысы Колумбия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 15:51 Фото: akorda.kz
2026 жылдың 11 тамызында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Колумбия Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon,kz

Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, Қасым-Жомарт Тоқаев Колумбиядағы жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза болуына байланысты Қазақстан халқының және өзінің атынан Президент Абелардо де ла Эсприэльяға және оның отандастарына көңіл айтты.

Президент қаза тапқандардың туған-туыстарының сабырға келуіне және із-түссіз жоғалған жандардың тез арада отбасыларына оралуына тілектестігін білдірді.

2026 жылғы 10 тамызда Колумбияда болған магнитудасы 7,4 болатын жойқын жер сілкінісі салдарынан кемінде 164 адам қаза тауып, 880-нен астам адам жарақат алды. 3 мыңнан астам адам із-түссіз жоғалғандар қатарында. Іздестіру-құтқару және үйінділерді аршу жұмыстары жалғасып жатқандықтан, құрбандар саны артуы мүмкін.

Колумбия Президенті елде ұлттық апат режимі мен төтенше жағдай жариялады. Жер сілкінісінен қатты зардап шеккен Кали және Перейра қалаларында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тонаушылықтың алдын алу мақсатында коменданттық сағат енгізілді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Болу провинциясында орналасқан Карталкая тау шаңғысы орталығында болған өрт салдарынан көптеген адамның қаза тапқаны туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Сонымен қатар Мемлекет басшысы Қазақстан халқының және өзінің атынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған мен жақындарынан айырылған отбасыларға, сондай-ақ бауырлас түрік халқына көңіл айтып, зардап шеккендердің тез арада сауығып кетуіне тілектестік білдірді.
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