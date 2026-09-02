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Саясат

Қазақстан мен Қытай: Тоқаев ШЫҰ-ның 25 жылдығы мен дипломатиялық байланыстың 35 жылдығына тоқталды

Қазақстан мен Қытай: Тоқаев ШЫҰ-ның 25 жылдығы мен дипломатиялық байланыстың 35 жылдығына тоқталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 11:03 Сурет: akorda.kz
Қазақстан мен Қытай халықаралық аренада белсенді әрі қарқынды ықпалдастық орнатып отыр. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Синьхуа" агенттігіне берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының сөзінше, екі ел Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) орталық рөлін нығайту, халықаралық құқық қағидаттарын қорғау, медиация мен шынайы көпжақтылықты ілгерілету, сондай-ақ қақтығыстарды бейбіт жолмен реттеу мәселелерінде ұқсас ұстанымдарды басшылыққа алады.

Президент Қазақстанның "Біртұтас Қытай" саясатын берік ұстанатынын және мемлекеттердің аумақтық тұтастығы қағидатының бұзылуына қарсы екенін атап өтті.

"Біз Біріккен Ұлттар Ұйымының орталық рөлін нығайту, халықаралық құқық қағидаттарын қорғау, медиация мен шынайы көпжақтылықты ілгерілету, сондай-ақ қақтығыстарды бейбіт жолмен реттеу мәселелері бойынша ұқсас ұстанымдарды басшылыққа аламыз", – деді Мемлекет басшысы.

Президент Қазақстанның "Біртұтас Қытай" саясатын берік ұстанатынын және мемлекеттердің аумақтық тұтастығы қағидатының бұзылуына қарсы екенін атап өтті. Оның айтуынша, Қазақстан БҰҰ, ШЫҰ және АӨСШК аясында Қытаймен үйлесімді жұмысты жалғастырып, "Орталық Азия – Қытай" форматындағы ынтымақтастықты толық қолдайды.

Қасым-Жомарт Тоқаев биыл Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылғанына 25 жыл толғанына назар аударды. Оның пайымдауынша, ұйым өзінің басты құндылығы – өзара сенімге, тең құқық пен диалогқа, мәдени әралуандықты құрметтеуге және бірлесіп дамуға негізделген "Шанхай рухын" сақтап қалды. Президент бұл қағидаттарды халықаралық ынтымақтастықтың өзіндік стандарты ретінде бағалады.

Мемлекет басшысы 2027 жылы Қазақстан мен Қытай арасында дипломатиялық қатынастардың орнағанына 35 жыл толатынын атап өтті. Оның айтуынша, саяси және экономикалық байланыстармен қатар, екі ел азаматтары арасындағы тікелей қарым-қатынас та белсенді дамып келеді. 2026 жылы Қазақстан мен Қытайдың "Мәдениет жылының" өткізілуі – осы үрдістің жарқын дәлелі.

Президент бүгінде Қытайда ондаған мың қазақстандық студент білім алып жатқанын айтты. Сонымен бірге Қазақстан университеттерін таңдайтын Қытай азаматтарының саны да артып келеді. Елімізде Қытайдың жетекші жоғары оқу орындарының филиалдары мен "Лу Бань шеберханалары" табысты жұмыс істеп жатыр. Академиялық ұтқырлық және жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастық бағдарламалары да кеңейіп келеді.

Өзара визасыз режимнің енгізілуі туризмнің дамуына айтарлықтай серпін берді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәліметінше, 2025 жылы Қазақстанға келген қытайлық туристер саны 962 мың адамға жеткен. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 47%-ға көп.

"Қытайлық достарымызға Қазақстанда етене танысатын дүние жеткілікті. Заманауи елордамыз бен көне Түркістанды, Алматының асқарлары мен Маңғыстаудың бірегей бедерін, Ұлы дала мен Ұлы Жібек жолының мұрасын, музыкамызды, ұлттық дәм мен аспаптарымызды, қонақжай қалпымызды көрсеткіміз келеді. Сонымен қатар Қазақстан да ежелгі өркениет елі әрі бүгінде даму жолында таңғаларлық үлгі көрсетіп отырған Қытайды зор қызығушылықпен танып-біліп келеді", – деп түйіндеді Президент.

Сұхбат барысында Мемлекет басшысы Қазақстан мен Қытай арасындағы стратегиялық серіктестік "шын мәнінде жан-жақты сипат алғанын" да атап өтті. Оның айтуынша, ынтымақтастық сауда, инвестиция, энергетика мен көліктен бастап, өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, медицина, ғылым, білім және мәдениетке дейінгі барлық негізгі саланы қамтып отыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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