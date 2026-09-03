Қанат Бозымбаев ҚР премьер-министрінің орынбасары болып қайта тағайындалды
Қасым-Жомарт Тоқаевтың оны тағайындау туралы Жарлығын Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 3 қыркүйекте, бейсенбіде жариялады.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев -1969 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған.
Еңбек жолын 1993 жылы коммерциялық ұйымда экономист болып бастады.
1994 жылдан бастап 1997 жылға дейін — Алматы қаласы әкімінің көмекшісі.
1997 жылы — ҚР Экономика және сауда министрлігінде сауда-өндірістік бірлестіктің экономикалық мәселелер жөніндегі директоры, өңірлік саясат бөлімінің басшысы.
1997–1998 жылдары — "ҚазТрансОйл" мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компаниясы" ЖАҚ жиынтық-қаржылық департаментінің басшысы, экономикалық мәселелер жөніндегі вице-президенті.
1998–2000 жылдары — ҚР Энергетика, индустрия және сауда министрілігінің мұнай және газ департаментінің директоры.
2000 жылы — ҚР энергетика, индустрия және сауда вице-министрі.
2001 жылы — "KEGOC" ААҚ бірінші вице-президенті.
2001–2007 жылдары — "KEGOC" ААҚ президенті.
2007–2008 жылдары — "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ басқарма төрағасы.
2008–2009 жылдары — "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы.
2009 жылдан бастап 2013 жылға дейін — Жамбыл облысының әкімі.
2013–2016 жылдары — Павлодар облысының әкімі.
2016–2019 жылдары — ҚР энергетика министрі.
2019–2021 жылдары — ҚР Президентінің көмекшісі.
2021–2022 жылдары — Алматы облысының әкімі.
2023–2024 жылдары — ҚР Президентінің кеңесшісі.
2024 жылғы 31 наурызда Мемлекет басшысының Жарлығымен ҚР Премьер-министрінің орынбасары болып тағайындалды.
2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары болып тағайындалды.