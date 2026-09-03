Жаслан Мәдиев премьер-министрдің орынбасары – ЖИ министрі қызметінде қалды
Тиісті Жарлыққа бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Жаслан Хасенұлы Мәдиев Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Мәдиев Жаслан Хасенұлы – 13 маусым 1983 жылы, Алматы қаласында дүниеге келді.
Білім:
2015 – 2016 – Массачусетс технологиялық институты (MIT), Слоан бизнес мектебі, бизнесті басқару магистрі (MBA)
2006 – 2007 – Колумбия университеті, Халықаралық қатынастар және мемлекеттік басқару мектебі, мемлекеттік басқару магистрі (MPA), экономикалық саясатты басқару ("Болашақ")
2000 – 2004 – ҚазҰУ. Әл-Фараби, әлемдік экономика және халықаралық қаржы саласындағы маман
Мансап
Еңбек жолын 2007 жылы Лондон қаласындағы "Morgan Stanley" Инвестициялық Банкінің бағалы қағаздар және облигациялар саудасы департаментінің жетекші трейдері болып бастады.
Әр жылдары ҚР Президенті Әкімшілігінің Стратегиялық әзірлемелер және талдау орталығының сарапшысы, "Самұрық – Қазына" ҰӘҚ" АҚ Қазынашылық департаментінің директоры, "Kazyna Capital Management" АҚ және "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, ҚР Ұлттық Банкі директорының Монетарлық операциялар және активтерді басқару жөніндегі орынбасары және ҚР Премьер-Министрінің кеңесшісі қызметтерін атқарды. Сондай-ақ, ҚР Ұлттық Банкі мен "Қазақстан темір жолы" АҚ құрылымында басшылық қызметтер атқарды.
2020 жылғы қазаннан 2022 жылғы қаңтарға дейін Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының орынбасары лауазымында жұмыс істеді.
2022 жылдың қаңтарынан қыркүйегіне дейін цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің бірінші вице-министрі қызметін атқарды.
2022 жылғы қазаннан 2024 жылғы мамырға дейін Binance Kazakhstan компаниясының Бас менеджері қызметін атқарды.
2024 жылғы мамырдан бастап Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі қызметін атқарды.
2025 жылғы қыркүйектен бастап Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі қызметін атқарады.
Бұған дейін Мемлекет басшысы бірқатар Жарлыққа қол қойды. Атап айтқанда, Дәурен Қосанов Қазақстанның Қорғаныс министрі болып қайта тағайындалды. Ержан Сәденов Ішкі істер министрі қызметінде қалды. Сондай-ақ Серік Жұманғарин Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі лауазымын сақтап қалды.