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Саясат

ҚР Президентінің Құрылтайдағы өкілдігінің басшысы тағайындалды

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 15:09 Фото: Zakon.kz
Мұрат Қайырбек Қазақстан Республикасы Президентінің Құрылтайдағы өкілдігін басқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті өкімге бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Мұрат Әділғазыұлы Қайырбек Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының Құрылтайындағы Өкілдігінің басшысы лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Құрылтай – заң шығару билігін жүзеге асыратын Қазақстанның бір палаталы Парламенті. Ол 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдумда қабылданған жаңа Конституция күшіне енген сәттен, яғни 2026 жылғы 1 шілдеден бастап құрылды. Құрылтай Сенаттан (жоғарғы палата) және Мәжілістен (төменгі палата) тұрған Қазақстанның екі палаталы Парламентін алмастырды.

Құрылтай пропорционалды сайлау жүйесі бойынша сайланатын 145 депутаттан тұрады. Оның I шақырылым депутаттарын сайлау 2026 жылғы 23 тамызда өтті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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