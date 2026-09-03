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Саясат

Мемлекет басшысы сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердіні қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Мұхтар Тілеуберді, Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 18:46 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердіні қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 3 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Кездесуде президент Қасым-Жомарт Тоқаев министрліктің негізгі міндеттерін айқындап, Қазақстанның ұлттық мүдделерін дәйекті түрде ілгерілетуді, теңгерімді сыртқы саясатты нығайтуды және экономикалық дипломатияны дамытуды тапсырды. Көпжақты ынтымақтастықты жандандыруға және шетелдегі Қазақстан азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі жұмыстың тиімділігін арттыруға ерекше назар аударылды".

Сондай-ақ Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін алдағы халықаралық іс-шаралардың кестесі қаралды.

Бұған дейін Мемлекет басшыларының қатысуымен Қазақстан мен Лаос арасында бірқатар үкіметаралық құжаттарға қол қойылған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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