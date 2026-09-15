#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Саясат

Автобөлшектер, дрондар және аурухана: Тоқаевқа Кореяның Қазақстандағы ірі инвестициялық жобалары таныстырылды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстан мен Корея Республикасының экономиканың түрлі салаларындағы бірлескен инвестициялық жобалары таныстырылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 12:51 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстан мен Корея Республикасының экономиканың түрлі салаларындағы бірлескен инвестициялық жобалары таныстырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметінше, ұсынылған бастамалардың қатарында Алматыда отандық автомобиль зауыттарына арналған бөлшектер өндірісін жергіліктендіру жобалары бар. Атап айтқанда, дыбыс бәсеңдеткіштер, орындық қаптамалары, сымдар жиынтығы, еден жабындары мен доңғалақ дискілерін шығару жоспарланып отыр.

"Мемлекет басшысына Қостанайда KIA компаниясының есік панельдерін, орталық консольдерді, орындықтарды, төбе және еден қаптамаларын, бамперлер мен басқа да автомобиль бөлшектерін шығаратын жергіліктендіру орталығын құру жөнінде де баяндалды", – деп хабарлады Ақорда.

Сонымен қатар медициналық ультрадыбыстық диагностикалық жүйелер мен дрондар шығару жобалары таныстырылды. Бұдан бөлек, Алматыда кореялық басқару үлгісі мен заманауи медициналық технологиялар қолданылатын көпсалалы аурухана салу жоспарланып отыр.

Қасым-Жомарт Тоқаев Корея Республикасының президенті Ли Чжэ Мённың шақыруымен 2026 жылғы 14 қыркүйекке қараған түні мемлекеттік сапармен Сеулге барды. Кейін Мемлекет басшысы Кореяның бірқатар көрнекті қайраткерін II дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.

15 қыркүйекте Президент Hanwha Group компаниясының вице-төрағасы Ким Дон Вонды қабылдады. Сондай-ақ Lotte компаниясының Алматы мен Alatau City қалаларында қонақүйлер салатыны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ-корей дөңгелек үстелінің ашылуында сөз сөйлеп, Қазақстан мен Корея Республикасының іскерлік орта өкілдері бас қосқан жиынның қатысушыларына ілтипат білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:42, Бүгін
Қазақстан мен Корея қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтеріледі – Тоқаев
Президентке отандық AI жобалар таныстырылды
20:33, 02 қазан 2025
Тоқаевқа отандық AI жобалар таныстырылды
Тоқаевқа Көкшетаудағы &quot;Көк шалғын&quot; жобасы таныстырылды
17:29, 16 қыркүйек 2025
Тоқаевқа Көкшетаудағы "Көк шалғын" жобасы таныстырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Пять гимнастов представят Казахстан на этапе Кубка вызова в Венгрии
14:25, Бүгін
Пять гимнастов представят Казахстан на этапе Кубка вызова в Венгрии
Ансар Шайхмедденов в матче за &quot;Барыс&quot;
14:06, Бүгін
"Конкуренция всегда во благо": нападающий "Барыса" Шайхмедденов о старте сезона в КХЛ
Александр Зверев получил поздравления от Академии Рафаэля Надаля после триумфа на US Open
13:53, Бүгін
Александр Зверев получил поздравления от Академии Рафаэля Надаля после триумфа на US Open
Елена Рыбакина с Кубком US Open в руках
13:33, Бүгін
"Старалась читать её подачу": Рыбакина – о финале US Open в эфире американского шоу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: