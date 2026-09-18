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Саясат

Ақордада Еңбек күніне дайындық барысы егжей-тегжейлі пысықталды

Отырыс, Ақорда, вице-президент, Ерлан Қарин, идеологиялық кеңес, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 22:19 Сурет: akorda.kz
Ақордада вице-президент Ерлан Қариннің төрағалығымен идеологиялық кеңестің кезекті отырысы өтті. Оған Президент Әкімшілігі құрылымдық бөлімшелерінің және әлеуметтік-мәдени, ақпараттық блоктарға жетекшілік ететін орталық мемлекеттік органдардың басшылары қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отырыста ішкі саясаттың қазіргі күн тәртібі қаралып, алдағы уақытта өтетін Еңбек күні секілді негізгі іс-шараларға дайындық барысы егжей-тегжейлі пысықталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылы 18 қыркүйекте.

Вице-президент қоғамда еңбекқорлық пен өркендеу идеологиясын ілгерілету бағытындағы қарқынды жұмысты жалғастыру қажет екенін айрықша атап өтті.

"Мемлекет конституциялық құндылықтарды жан-жақты ілгерілетуде. Бұл қатарда еңбекқорлық пен прогресс, жұмысшы мамандықтар өкілдеріне құрмет көрсету де бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жасампаз еңбек идеологиясын насихаттауға айрықша мән беріп, өз ісінің майталмандарын, еңбек әулеттерінің өкілдерін жоғары мемлекеттік наградалармен марапаттап келеді. Осы орайда, ақпараттық кеңістікте еңбек адамдарының жетістіктері мен ғұмыр жолын үнемі насихаттап, олардың еліміздің озық дамуына қосып отырған үлесін атап көрсеткен жөн. Отандық IT-жобалардың, стартаптардың табысты нәтижелеріне, жаңа цифрлық технологиялардың енгізілуіне айрықша назар аудару қажет. Бұл жұмыс белгілі бір іс-шаралармен ғана шектелмей, тұрақты әрі жүйелі түрде жүргізілуге тиіс. Түпкі мақсат – президент айқындап бергендей, еңбекқорлықты ұлттық сипатымыздың ажырамас бөлігіне айналдыру", – деді Ерлан Қарин.

Кеңес қорытындысы бойынша вице-президент жауапты мемлекеттік органдарға ішкі саясаттың қазіргі күн тәртібіне қатысты нақты тапсырмалар берді. Сондай-ақ Мемлекет басшысының барлық бастамасы мен тапсырмасының тиімді іске асырылуын қамтамасыз етіп, олардың орындалуын бақылауды одан әрі жалғастыру қажет екенін айтты.

Бұған дейін Ерлан Қарин ішкі саясаттың басымдықтарын атаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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