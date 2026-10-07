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Саясат

Тоқаев Түрікменстанға жұмыс сапарымен барады

Түрікменстан, Тоқаев, жұмыс сапары, 8 қазан, 9 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 19:12 Сурет: Zakon.kz
8-9 қазан күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовтің шақыруымен Авазаға жұмыс сапарымен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 7 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Сапар аясында президент Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының сегізінші Консультативтік кездесуіне, ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына және Каспий экология саммитіне қатысуды жоспарлап отыр".

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлескен болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді туған күнімен құттықтап, жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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