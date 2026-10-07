Тоқаев Түрікменстанға жұмыс сапарымен барады
Сурет: Zakon.kz
8-9 қазан күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовтің шақыруымен Авазаға жұмыс сапарымен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 7 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Сапар аясында президент Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының сегізінші Консультативтік кездесуіне, ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына және Каспий экология саммитіне қатысуды жоспарлап отыр".
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлескен болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді туған күнімен құттықтап, жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі.
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