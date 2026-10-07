Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді туған күнімен құттықтап, жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі, деп хабарлады 2026 жылы 7 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі.
"Қазақстан президенті Ресейдің өркендеуі және халқының игілігі жолындағы Владимир Путиннің айрықша рөлі мен табанды еңбегін атап өтті. Мемлекет басшысы Ресей президентінің екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды нығайтуға зор үлес қосқанына тоқталды. Сондай-ақ тараптар алдағы бірлескен іс-шаралар кестесін қарастырды", делінген хабарламада.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлыбританияның Сауда жөніндегі мемлекеттік министрі, лорд Анас Сарварды қабылдаған болатын.
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