Тоқаев жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 7 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Қазақстан президентін әуежайдан Түрікменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Сыртқы істер министрі Рашид Мередов қарсы алды".
Бұған дейін 8-9 қазан күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовтің шақыруымен Авазаға жұмыс сапарымен баратыны хабарланған. Сапар аясында президент Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының сегізінші Консультативтік кездесуіне, ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына және Каспий экология саммитіне қатыспақ.
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