Бельгия королі мен патшайымы "Бәйтерек" маңында түскен суреттерін жариялады
Сурет: Instagram/belgianroyalpalace
Бельгия король сарайының ресми аккаунтында король Филипп пен патшайым Матильданың Астананың басты символдарының бірі – "Бәйтерек" монументі аясында түскен суреттері жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 12 қазандағы жарияланымның сипаттамасында мынадай жазба бар:
"Бәйтерек" мұнарасы – Астананың ең танымал көрікті орындарының бірі! Бұл бірегей монумент ежелгі көшпенділер аңызынан шабыт алып, Қазақстанның бай дәстүрлерін де, елдің болашаққа деген ұмтылысын да бейнелейді".
Сондай-ақ жарияланымда Ұлттық балаларды оңалту орталығында түсірілген фотосуреттер де бар.
"Бұл сапар медицина саласындағы Бельгия мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін де айқындайды", – делінген жазбада.
Бельгия королі Филипп пен патшайымы Матильда 2026 жылғы 11 қазанда, жексенбі күні, Астанаға келді. Олар Қазақстан астанасында 14 қазанға дейін болады.
12 қазанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев БАҚ өкілдеріне арналған брифинг барысында Бельгия королі мен патшайымының тарихи мемлекеттік сапары екіжақты қарым-қатынастар тарихында жаңа жарқын тарау ашып, Қазақстан мен Бельгия халықтары арасындағы достықтың айқын көрінісі екенін атап өтті.
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