Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия королі мен патшайымын елорда әуежайынан өзі шығарып салды
Ақорданың 2026 жылғы 14 қазандағы мәліметінше, король мен патшайымның мемлекеттік сапарының бағдарламасы бүгін Алматыда жалғасады.
13 қазанда алматылықтарға Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильданың қалаға мемлекеттік сапармен келетіні ескертілді. Осыған байланысты жол қозғалысын ұйымдастыруға уақытша өзгерістер енгізіледі.
Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға мемлекеттік сапармен 2026 жылғы 11 қазанда келді. Мәртебелі қонақтарды елорда әуежайында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды.
12 қазанда Ақордада ресми қарсы алу рәсімі өтті. Одан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі қонақтармен шағын және кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізіп, бірлескен мәлімдеме қабылданды.
Сондай-ақ Қазақстан президенті король Филипп және патшайым Матильдамен бірге Астанадағы Ұлттық балаларды оңалту орталығына барды. 13 қазанда Қасым-Жомарт Тоқаев король мен патшайымға Ұлттық музейді және президент резиденциясында ұсталатын асыл тұқымды жылқыларды көрсетті.