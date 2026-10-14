#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
448.45
501.59
5.36
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия королі мен патшайымын елорда әуежайынан өзі шығарып салды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильданы елорда әуежайынан шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 10:26 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильданы елорда әуежайынан шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың 2026 жылғы 14 қазандағы мәліметінше, король мен патшайымның мемлекеттік сапарының бағдарламасы бүгін Алматыда жалғасады.

13 қазанда алматылықтарға Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильданың қалаға мемлекеттік сапармен келетіні ескертілді. Осыған байланысты жол қозғалысын ұйымдастыруға уақытша өзгерістер енгізіледі.

Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда Қазақстанға мемлекеттік сапармен 2026 жылғы 11 қазанда келді. Мәртебелі қонақтарды елорда әуежайында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды.

12 қазанда Ақордада ресми қарсы алу рәсімі өтті. Одан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі қонақтармен шағын және кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізіп, бірлескен мәлімдеме қабылданды.

Сондай-ақ Қазақстан президенті король Филипп және патшайым Матильдамен бірге Астанадағы Ұлттық балаларды оңалту орталығына барды. 13 қазанда Қасым-Жомарт Тоқаев король мен патшайымға Ұлттық музейді және президент резиденциясында ұсталатын асыл тұқымды жылқыларды көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Тоқаев Иордания Королін елорда әуежайынан шығарып салды
18:01, 27 тамыз 2025
Тоқаев Иордания Королін елорда әуежайынан шығарып салды
Тоқаев Әлиевті елорда әуежайынан шығарып салды
20:46, 21 қазан 2025
Тоқаев Әлиевті елорда әуежайынан шығарып салды
Джорджа Мелони, елорда әуежайы, ұшақ, Астана
21:09, 30 мамыр 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Джорджа Мелониді елорда әуежайынан шығарып салды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; празднуют забитый гол
10:11, Бүгін
КХЛ отметила хорошее положение "Барыса" перед матчем с "Автомобилистом"
Нурасыл Аманалы в стойке с соперником
09:57, Бүгін
Борца из Казахстана Аманалы разгромили в схватке за "бронзу" на чемпионате мира в США
Казахстанский голкипер &quot;Сабаха&quot; Стас Покатилов с мячом в руках
09:45, Бүгін
Казахстанский голкипер "Сабаха" Покатилов признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед игрой
09:34, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – "Автомобилист"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: