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Саясат

Евгений Кочетов президент Әкімшілігінің коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды

Президенттің тағы бір өкімімен Асқар Омаров ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің (ОКҚ) директоры лауазымынан босатылды. Оның орнына Қанат Құлшманов тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 15:11 Сурет: primeminister.kz
Евгений Кочетов Қазақстан Президенті Әкімшілігінде жаңа қызметке тағайындалды. Тиісті өкімге Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылдың 20 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ресми ақпаратынан белгілі болды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Евгений Дмитриевич Кочетов Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды", – делінген хабарламада.

Евгений Кочетов 1988 жылғы 22 сәуірде Астанада дүниеге келген. Қазақ гуманитарлық заң университетін және М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін бітірген.

2009–2013 жылдары "Жас Отан" жастар қанатында және "Нұр Отан" халықтық-демократиялық партиясы орталық аппаратының түрлі құрылымдық бөлімшелерінде кеңесші, сарапшы және консультант болып жұмыс істеген.

2013–2014 жылдары "Цесна корпорациясы" АҚ-ның девелопмент бөлімшесін басқарған.

Әр жылдары жекеменшік коммерциялық ұйымдарда еңбек еткен.

2016 жылы "Қазконтент" АҚ-ның Kaztube.kz бейнепорталы жобасының жетекшісі болып тағайындалған.

2016–2017 жылдары Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Орталық коммуникациялар қызметінің директоры болған.

2017–2018 жылдары "Қазконтент" АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарған.

2018–2019 жылдары "Нұр Отан" партиясының Стратегиялық бастамалар институты директорының орынбасары болып жұмыс істеген.

2019–2020 жылдары "Рухани Жаңғыру" қазақстандық қоғамдық даму институты" КЕАҚ басқарма төрағасының кеңесшісі болған.

2020 жылғы қаңтардан бастап "Медиа дамыту қоры" корпоративтік қорының бас директоры қызметін атқарған.

Әр жылдары "Литер" қоғамдық-саяси газетінде, "Капитал" іскерлік басылымында, "Власть" интернет-журналында және "Информбюро" ақпараттық-талдау порталында шолушы болып жұмыс істеген.

2023 жылғы ақпаннан тамызға дейін Қазақстанның ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі болған.

Ал 2023 жылғы қарашадан осы тағайындауға дейін мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметін атқарған.

Президенттің тағы бір өкімімен Асқар Омаров ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің (ОКҚ) директоры лауазымынан босатылды. Оның орнына Қанат Құлшманов тағайындалды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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