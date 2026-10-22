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Саясат

АЭС құрылысы және ядролық қауіпсіздік: Тоқаев Сәтқалиевтің есебін тыңдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, АЭС, ядролық қауіпсіздік, Сәтқалиев , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 17:02 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің төрағасы Алмасадам Сәтқалиевті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа агенттіктің 2026 жылы атқарған жұмысының негізгі нәтижелері туралы есебі таныстырылды.

Мемлекет басшысына атом өнеркәсібі мен энергетика жөнінде мәлімет берілді.

Атап айтқанда, АЭС құрылысы, атом ғылымы мен инновацияларды дамыту, маман даярлау және саладағы жобалардың отандық үлесін арттыру мәселелері көтерілді.

Семей ядролық қауіпсіздік аймағын құру, радиоактивті қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру, ядролық және радиациялық қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық базаны нығайту мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Кездесу соңында Президент ұлттық атом энергетикасын ілгерілету мәселелерін айрықша бақылауда ұстауды, сондай-ақ Атом саласының даму стратегиясы аясында айқындалған міндеттерді жүзеге асыру жөнінде уақтылы шаралар қабылдауды тапсырды.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Атлетико Мадрид" футбол клубының бас директоры Мигель Анхель Хиль Маринді қабылдаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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