Тоқаев "Атлетико Мадрид" клубының бас директорын қабылдады
Ақорданың баспасөз қызметі берген реми ақпаратқа сай, президент клубпен табысты ынтымақтастықты жоғары бағалап, Мигель Анхель Хиль Мариннің Қазақстанға сапары серіктестікті жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік беретінін атап өтті.
Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстан заманауи футбол инфрақұрылымына, жаттығу базасына және жас ойыншыларды даярлау бағдарламасына белсенді түрде инвестиция құйып жатыр. Сонымен қатар еліміздегі футбол клубтарын жекешелендіру үдерісі жалғасуда.
Тоқаев ФИФА-мен бірлесіп, барлық өңірде балаларға арналған 100-ден астам жаңа футбол алаңын салу жұмыстары қолға алынғанына назар аударды.
Кездесуде Президент Испания құрамасы мен испаниялық футбол мектебінің жетістіктеріне де тоқталды. Қазақстан осы озық тәжірибені терең зерделеп, оны дарынды футболшылардың жаңа буынын тәрбиелеу ісінде пайдалануға мүдделі екенін жеткізді.
Өз кезегінде Мигель Анхель Хиль Марин елімізде футболды қолдауға ерекше көңіл бөлгені үшін Мемлекет басшысына алғыс айтты.
Ол Алматы облысындағы "Атлетико Мадрид" академиясының инфрақұрылымын жоғары бағалап, болашақта оның футболға арналған үздік оқу-жаттығу кешендерінің біріне айналатынын атап өтті.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мигель Анхель Хиль Маринді Қазақстанда футболдың дамуына қосқан үлесі үшін II дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.