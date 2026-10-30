Тоқаевтың Түркияға ресми сапары: Анкарадағы ТМҰ саммитінен алғашқы кадрлар жарияланды
Сурет: Ақорда
2026 жылғы 30 қазанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының (ТМҰ) 13-саммитіне қатысу үшін Анкарадағы Президенттік кешеннің көрме орталығына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін Ақорданың Telegram-арнасында тиісті кадрлар жарияланғаннан кейін белгілі болды.
Айта кетейік, Анкарадағы Президенттік кешеннің көрме орталығында Қасым-Жомарт Тоқаевты Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қарсы алды. Сондай-ақ Қазақстан Президентінің баспасөз қызметі Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысып жатқан делегация басшыларының ортақ суретін жариялады.
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Түркияға ресми сапармен барды. Мемлекет басшысын әуежайда Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған жеке өзі қарсы алып, әуежайдың келу залында екеуі қысқаша әңгімелесті.
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