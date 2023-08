Роналду Мюллердің рекордын жаңартты

Твиттердегі 433-тің хабарлауынша, Роналду Тунистік Монастирмен (4:1) клубтар арасындағы Араб чемпиондары кубогының топтық кезеңіндегі ресми ойында баспен 145-ші гол соғып, рекорд орнатты. Бұл көрсеткіш бойынша ол басымен 144 гол соққан Германия құрамасының бұрынғы шабуылшысы Герд Мюллерді айналып өтті. Үшінші орында испандық Карлос Сантильяна (125).

