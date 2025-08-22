Қазақстан спортшысы байдарка және каное есуден әлем чемпионатының финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Байдарка және каное есуден Қазақстан құрамасының өкілі Сергей Емельянов Италияның Милан қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы каное-жалғыз бағдарламасында 200 метр қашықтыққа ескек есуден жартылай финалда сәтті өнер көрсетіп, үшінші болып мәре сызығын кесті.
Осының арқасында ол А финалына шықты. Шешуші жарыс 22 тамызда өтеді.
Бұған дейін қазақстандық мергендер Азия чемпионатында күміс жүлде еншілегенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript