#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Спорт

Қазақстан спортшысы байдарка және каное есуден әлем чемпионатының финалына шықты

Байдарка, каное есуден әлем чемпионаты, финал, Сергей Емельянов , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 20:25 Сурет: olympic.kz
Байдарка және каное есуден Қазақстан құрамасының өкілі Сергей Емельянов Италияның Милан қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы каное-жалғыз бағдарламасында 200 метр қашықтыққа ескек есуден жартылай финалда сәтті өнер көрсетіп, үшінші болып мәре сызығын кесті.

Осының арқасында ол А финалына шықты. Шешуші жарыс 22 тамызда өтеді.

Бұған дейін қазақстандық мергендер Азия чемпионатында күміс жүлде еншілегенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Балуан Диас Сейітқалиев U20 санатындағы әлем чемпионатында күміс медаль иеленді
Спорт
22:58, 22 тамыз 2025
Балуан Диас Сейітқалиев U20 санатындағы әлем чемпионатында күміс медаль иеленді
Қазақстандық мергендер Азия чемпионатында күміс жүлде еншіледі
Спорт
18:53, 22 тамыз 2025
Қазақстандық мергендер Азия чемпионатында күміс жүлде еншіледі
"Қайрат" жұлдызы Дастан Сәтбаев "Селтикке" қарсы ойын жайлы пікір білдірді
Спорт
20:59, 21 тамыз 2025
"Қайрат" жұлдызы Дастан Сәтбаев "Селтикке" қарсы ойын жайлы пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: