Спорт

Бокстан ӘЧ-2025: Елдана Тәліпова да жартылай финалға өтті

Елдана Тәліпова, бокс, Ұлыбритания, жартылай финал, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 20:13 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстандық боксшы Елдана Тәліпова Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатының жүлдесіне ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 80 келіден жоғары салмақта жартылай финалға өтіп, қола медаль жүлдегері атанды. 

Елдана Тәліпова ширек финалда жаңа зеландиялық Элин Даниэль Ли-Лоны айқын басымдықпен жеңді.

Осылайша, Елдана Тәліпова (80 келіден жоғары) әлем чемпионатының жартылай финалына өтіп, алда күміс медальға таласатын болады.

Бұған дейін Төрехан Сабырхан мен Махмұд  Сабырханның бокстан Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем чемпионатының жартылай финалға шығып, жүлдегер атанып үлгергендерін жазғанбыз. 

Оқи отырыңыз
Нұрбек Оралбай мен Сағындық Тоғамбай өзбек боксшыларынан жеңіліп қалды
20:22, Бүгін
Нұрбек Оралбай мен Сағындық Тоғамбай өзбек боксшыларынан жеңіліп қалды
Бокстан 2025 жылғы әлем чемпионаты: Махмұд Сабырхан да жартылай финалға өтті
20:05, Бүгін
Бокстан 2025 жылғы әлем чемпионаты: Махмұд Сабырхан да жартылай финалға өтті
Бокстан ӘЧ-2025: Төрехан Сабырхан жартылай финалға шығып, жүлдеге ілінді
19:56, Бүгін
Бокстан ӘЧ-2025: Төрехан Сабырхан жартылай финалға шығып, жүлдеге ілінді
