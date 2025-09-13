Дэвис кубогындағы жұптық кездесуде Қазақстан құрамасы Кореяға жол берді
2025 жылғы 13 қыркүйекте қазақстандық теннисшілер Дэвис кубогының 1-ші Әлемдік тобының плей-офф кезеңінде Оңтүстік Кореяға жұптық кездесуде есе жіберді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ойын екі сетке созылып, 6:2, 6:3 есебімен аяқталды. Қазақстан құрамында Александр Шевченко мен Тимофей Скатов, ал қарсылас тараптан Нам Чжи Сун мен Пак Уй Сун ойнады.
Турнир Оңтүстік Кореяның Чхунчхон қаласында өтіп жатыр.
Қазіргі уақытта Қазақстан мен Корея арасындағы жалпы есеп — 1:2, корейліктердің пайдасында. Біздің жалғыз ұпайды Александр Шевченко алып келді.
Дегенмен, Қазақстан есепті теңестіре алады: Тимофей Скатов келесі ойында Чон Хёнге қарсы ойнайды, содан кейін кортқа Александр Шевченко мен Квон Сун Ву шығады.
