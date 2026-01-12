Қазақстан теннис тарихында алғаш рет ерекше жетістікке жетті
Қазіргі таңда осындай көрсеткішке тек АҚШ пен Италия теннисшілері ғана ие. Қазақстан үшін бұл жетістік ұлттық құраманың көшбасшыларының табыстары арқасында мүмкін болды.
Қазақстан әйелдер құрамасының бірінші ракеткасы Елена Рыбакина тұрақты түрде WTA рейтингінің алғашқы ондығында болып, қазір бесінші орынға тұрақтады.
Ерлер құрамасының көшбасшысы Александр Бублик 11 қаңтарда Гонконгте өткен ATP 250 турнирінде жеңіске жетіп, мансабында тоғызыншы титулын жеңіп алды. Осы турнирдің нәтижесінде ол ATP әлемдік рейтингінде 10-орынға көтерілді. Бұл оның мансабында және Қазақстан ерлер теннисі тарихында тұңғыш рет орын алған жетістік.
Сонымен, Қазақстан ресми түрде әлемдегі ең мықты теннисшілердің алғашқы ондығында, әйелдер мен ерлер құрамалары арасында да, өкілдік ететін ел болды.
Сонымен қатар, біздің әйелдер құрамамыз Билли Джин Кинг кубогы рейтингінде әлемнің үздік 10 командасының қатарына кіреді.
Осы нәтижелермен қатар, сарапшылар Қазақстанның екі жас талантты теннисшісіне – Амир Омарханов пен Зангар Нұрланұлына да жарқын болашақ болжап отыр. Біріншісі жақында ITF Men 15 кәсіби турнирінде өзінің алғашқы кубогын жеңіп алды.
Ал екіншісі соңғы аптада әлемнің үздік жас теннисшілерінің рейтингісінде 12-орынға көтеріліп, 2026 жылғы Австралия ашық чемпионатында 8-ші номермен жарысқа шықты.