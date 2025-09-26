#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Спорт

Хорватияда журналистер арасында теннистен өткен әлем чемпионатында Қазақстан бес жүлде иеленді

Теннис, Хорватия, журналистер, әлем чемпионаты, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 22:46 Сурет: Zakon.kz
26 қыркүйекте Порече қаласында журналистер арасында теннистен өткен әлем чемпионаты өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанды түрлі басылымдардан барған бес теннисші танытты. Нәтижесінде біздің қоржынымыз бір алтын, екі күміс және екі қола медальдармен толықты.

"Фьючерс" санатындағы жұптық сында  Данил Москаленко (Atameken Business басылымы) қола медальға ие болды. Екінші "қола"  Талғат Қалияқпаровқа (КТК телеарнасы) бұйырды.

55 жасқа дейінгі "фьючерс" санатындағы жекелей сында күміс медальды Сәби Байбосынов ("Хабар" телеарнасы) жеңіп алды.

"Мастерс" санатындағы екінші күміс медаль әйелдер арасындағы жұптық сында Галина Муленкова ("Комсомольская правда" газеті) жұлып алды.

Сурет: Zakon.kz

Қазақстандық құрама қоржынындағы жалғыз алтын медаль 55 жасқа дейінгі "Фьючерс" санатында жекелей сында біздің әріптесіміз Қуандық Шынасылов жеңіп алды (Zakon.kz).

Бұған дейін Заңғар Нұрланұлының жасөспірімдер арасында әлем бойынша 25 үздік теннисші қатарына қосылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандық журналистер теннистен 2024 жылғы әлем чемпионатында бес медаль жеңіп алды
16:58, 13 қыркүйек 2024
Қазақстандық журналистер теннистен 2024 жылғы әлем чемпионатында бес медаль жеңіп алды
Қазақстандық спортшылардың 2022 жылғы айтулы жеңістері мен жетістіктері
17:14, 26 желтоқсан 2022
Қазақстандық спортшылардың 2022 жылғы айтулы жеңістері мен жетістіктері
Загреб қаласында өткен ӘЧ: Тоқаев бірқатар спортшы мен бапкерді марапаттады
20:10, 26 қыркүйек 2025
Загреб қаласында өткен ӘЧ: Тоқаев бірқатар спортшы мен бапкерді марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: