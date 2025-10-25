Токиодағы турнирдің жартылай финалына жеткен Рыбакина ары қарай ойнаудан бас тартты
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Токиодағы WTA - 500 турнирінің жартылай финалына дейін жетіп, одан кейін ойынды күлт үзді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйелдер теннис қауымдастығының (WTA) хабарлауынша, оның ары қарай ойнаудан бас тартуына денсаулығы, яғни арқасындағы проблемалары түрткі болған.
"Бүгін кортқа шыға алмайтыным өте өкінішті. Осы аптада арқам сыр берді, соған байланысты 100% беріліп ойнай алмай тұрмын. Жанкүйерлерім бүгін мені таппай қалатындығына, әрине қапалымын, бірақ келесі жылы жақсы өнерімен олардың үдесінен шығамын деп үміттенемін", деп WTA әлемінің жетінші ракеткасының сөзін келтіреді.
Жартылай финалда қазақстандық теннисші Анна Калинскаяның бас тартуынан кейін 1/2-ге шыққан Линда Носковамен кездесуі керек еді.
Орта жолдан тоқтағанына қарамастан, Рыбакина WTA-ның қорытынды турниріне қатысу мүмкіндігіне ие болып үлгерді, жарыс рейтингісінде соңғы, сегізінші орында тұр, осылайша ол ресейлік Мирра Андрееваның алдын орап кетті.
